У Ялті пролунали вибухи та почалася пожежа: людей просять залишити пляжі

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У тимчасово окупованій Ялті оголосили режим безпілотної небезпеки та закликали жителів і туристів залишити відкриті ділянки. Людей просять пройти до укриттів на тлі повідомлень про звуки вибухів в районі набережної. На тлі оголошеної небезпеки з’явилися повідомлення про атаку на тимчасово окуповане місто. За словами очевидців, морські безекіпажні катери атакують порт, виникла пожежа.