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ТСН у соціальних мережах

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33

У колоритному дворику Одеси накрили святкові столи для ветеранів війни

У колоритному дворику Одеси накрили святкові столи для ветеранів війни

У колоритному дворику Одеси накрили святкові столи для ветеранів війни

Одеса вкотре доводить: тут уміють не лише жартувати, а й щиро дякувати. На Молдаванці, в одному з найколоритніших одеських двориків, накрили стіл для тих, кому завдячують мирним небом. Понад 50 ветеранів війни запросили в гості, щоб пригостити домашніми наїдками та влаштувати імпровізований концерт. Про дворик, де повага до захисників звучала голосніше за одеський гумор, — у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Дата публікації
Кількість переглядів
33

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