У колоритному дворику Одеси накрили святкові столи для ветеранів війни

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Одеса вкотре доводить: тут уміють не лише жартувати, а й щиро дякувати. На Молдаванці, в одному з найколоритніших одеських двориків, накрили стіл для тих, кому завдячують мирним небом. Понад 50 ветеранів війни запросили в гості, щоб пригостити домашніми наїдками та влаштувати імпровізований концерт. Про дворик, де повага до захисників звучала голосніше за одеський гумор, — у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.