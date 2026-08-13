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У Криму підірвали офіцера-зрадника! Новий скандал з ТЦК! | ТСН 16:00 новини 13 серпня
Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за четвер, 13 СЕРПНЯ 2026 року:
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