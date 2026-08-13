У Криму підірвали офіцера-зрадника! Новий скандал з ТЦК! | ТСН 16:00 новини 13 серпня

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Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за четвер, 13 СЕРПНЯ 2026 року:

- Додому на щиті: тіла 261 загиблого, які за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям, повернули до України

- Росіяни двічі атакували залізничну станцію Буялик на Одещині: загинули машиніст потяга і його помічник

- Вогняна ніч на окупованих територіях: блекаут у Севаспополі, Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Маріуполі

- Генштаб підтвердив влучання по одному із найбільших нафтопереробних комплексів рф у Башкортостані

- На одного колаборанта менше: у Криму підірвали офіцера-зрадника, який керував підводним човном із «Калібрами» та та віддавав злочинні накази задля терору цивільних

- «Полювали» за F-16 та Mirage 2000: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ із 14 осіб, розвіддані росіянам неумисно зливав командир однієї з авіаційних ескадрилей ЗСУ

- Куди і як росіяни намагатимуться перенести свої нові фінансові й логістичні ланцюжки: уповноважений президента із санкційних питань розповів які сфери ворога потрапили під останні обмеження партнерів

- Зустріч із Лукашенком можлива, але є умови: МЗС не виключає прямих контактів вищого керівництва з білоруським керманичем

- Румунія зупиняє АЕС через екстремальне обміління Дунаю

- Вулкани активізувалися: на двох кінцях світу одночасно почалися виверження

- Одразу чотирьох шпигунів, які вишукували логістичні склади з озброєнням та боєприпасами для рф, затримали на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Донеччині

- Очільника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука відсторонили з посади через порушення прав людини: офіс омбудсмана заявляє про тиск на свого представника в регіоні

- Чотирьом працівникам районного ТЦК на Одещині повідомили про підозру через незаконне утримання та насильство

- Замість школи підуть до СІЗО: на Київщині виявили схему фіктивного працевлаштування у приватні навчальні заклади чоловіків, що підлягають мобілізації

- Вдруге за пів року у Києві горіла 114-та спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови

- Стрибок просто на сонце: іспанський скейтбордист стрибнув по контуру Сонця під час повного затемнення