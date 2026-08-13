ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
20

У Криму підірвали офіцера-зрадника! Новий скандал з ТЦК! | ТСН 16:00 новини 13 серпня

У Криму підірвали офіцера-зрадника! Новий скандал з ТЦК! | ТСН 16:00 новини 13 серпня

У Криму підірвали офіцера-зрадника! Новий скандал з ТЦК! | ТСН 16:00 новини 13 серпня

Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за четвер, 13 СЕРПНЯ 2026 року:

- Додому на щиті: тіла 261 загиблого, які за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям, повернули до України

- Росіяни двічі атакували залізничну станцію Буялик на Одещині: загинули машиніст потяга і його помічник

- Вогняна ніч на окупованих територіях: блекаут у Севаспополі, Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Маріуполі

- Генштаб підтвердив влучання по одному із найбільших нафтопереробних комплексів рф у Башкортостані

- На одного колаборанта менше: у Криму підірвали офіцера-зрадника, який керував підводним човном із «Калібрами» та та віддавав злочинні накази задля терору цивільних

- «Полювали» за F-16 та Mirage 2000: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ із 14 осіб, розвіддані росіянам неумисно зливав командир однієї з авіаційних ескадрилей ЗСУ

- Куди і як росіяни намагатимуться перенести свої нові фінансові й логістичні ланцюжки: уповноважений президента із санкційних питань розповів які сфери ворога потрапили під останні обмеження партнерів

- Зустріч із Лукашенком можлива, але є умови: МЗС не виключає прямих контактів вищого керівництва з білоруським керманичем

- Румунія зупиняє АЕС через екстремальне обміління Дунаю

- Вулкани активізувалися: на двох кінцях світу одночасно почалися виверження

- Одразу чотирьох шпигунів, які вишукували логістичні склади з озброєнням та боєприпасами для рф, затримали на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Донеччині

- Очільника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука відсторонили з посади через порушення прав людини: офіс омбудсмана заявляє про тиск на свого представника в регіоні

- Чотирьом працівникам районного ТЦК на Одещині повідомили про підозру через незаконне утримання та насильство

- Замість школи підуть до СІЗО: на Київщині виявили схему фіктивного працевлаштування у приватні навчальні заклади чоловіків, що підлягають мобілізації

- Вдруге за пів року у Києві горіла 114-та спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови

- Стрибок просто на сонце: іспанський скейтбордист стрибнув по контуру Сонця під час повного затемнення

Дата публікації
Кількість переглядів
20

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie