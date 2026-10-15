У Києві поліцейський штовхнув кур’єра на велосипеді під колеса авто

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У Києві на вулиці Короленківській під час заходів з оповіщення спільним нарядом поліції та ТЦК стався інцидент за участю поліцейського та кур’єра на велосипеді. За даними правоохоронців, велосипедист ігнорував вимогу зупинитися, після чого поліцейський спробував його затримати, через що той утратив рівновагу та впав. Свідки події поширили відео в соцмережах, де видно, як поліцейський штовхає велосипедиста і той падає під колеса авто. Очевидці обурились діями правоохоронця. Зазначається, що чоловік медичної допомоги не потребував і після перевірки продовжив рух. За цим фактом призначено службову перевірку для оцінки дій поліцейського.