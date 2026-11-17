У Києві повністю зупинили рух двома мостами! Чи є шанси проїхати між берегами?

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Ракетний терор, пожежі та масштабний транспортний колапс. Починаючи з учорашнього вечора, росіяни почали масовану атаку по Україні, вдаривши балістикою та безпілотниками. Під ворожим прицілом опинилася столиця. Дві людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі Києва, повідомляє ДСНС. Під час атаки рятувальники дістали людину, яка опинилася під завалами. Чоловіка передали медикам. Наслідки ударів та пожежі зафіксували одразу в чотирьох районах. У місті - пошкоджені людські оселі, а ще - горіли склади та інші нежитлові споруди. Окупанти також гатили по критичній інфраструктурі, тож у частині столиці почалися перебої з водопостачанням і теплом. Знову били росіяни і по Північному та Південному мостах. Наразі рух обома переправами тимчасово припинений. Громадський транспорт курсуватиме в обхід. Унаслідок обстрілів окупантів - Київ зупинився у заторах. Наскільки складно на автомобілі наразі вибиратися із лівого берега на правий - на собі вже випробувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.