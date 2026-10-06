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ТСН у соціальних мережах

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У Києві уламок «Шахеда» влучив у дах їдальні ліцею: директорка про наслідки

У Києві уламок «Шахеда» влучив у дах їдальні ліцею: директорка про наслідки

У Києві уламок «Шахеда» влучив у дах їдальні ліцею: директорка про наслідки

Близько 7:50 працівники їдальні повідомили директорці ліцею №285 про влучання в дах. На місце одразу прибули рятувальники та ліквідували невелике займання. На кадрах із місця події можна побачити уламок «шахеда», який спричинив пожежу. За словами директорки Тетяни Бондаренко, ніхто не постраждав. Сьогодні заклад працює дистанційно, а вже завтра, 7 жовтня, повернеться до звичайного режиму.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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