У Києві в лікарні відкрили ветеранський простір: які послуги можна отримати поміж лікувальних процедур?

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Подивитись телевізор, поспілкуватись з побратимами за чашкою кави та оформити необхідні документи і навіть отримати юридичну чи психологічну консультацію. І все це в одному місці, відволікаючись від лікарняних процедур. У столиці на базі 12-тої лікарні відкрили перший «Простір турботи про ветеранів та ветеранок». Мета таких просторів - забезпечити комплексну підтримку ветеранів і ветеранок під час лікування, реабілітації та повернення до активного життя. Крім того вони мають сприяти формуванню комфортного, безбарʼєрного середовища, зазначають його творці. Кореспондент ТСН Іван Воробйов відвідав перший столичний простір підтримки ветеранів.