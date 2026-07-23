У Києві відбувся бал медиків, який влаштували для підтримки колег у війську

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Вони працюють в тилу і на полі бою та часто виконують свою роботу на межі людських можливостей! Напередодні Дня медичних працівників, який в Україні щорічно відзначають 27-го липня, у Києві відбувся благодійний бал медиків. Цю подію організували самі лікарі, щоб підтримати своїх колег - військових медиків і зібрати кошти на їхні потреби. Отже, про подію, де кожен танець став донатом для ЗСУ, кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.