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ТСН у соціальних мережах

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У Києві збільшується кількість загиблих і поранених від масованої атаки

У Києві збільшується кількість загиблих і поранених від масованої атаки

У Києві збільшується кількість загиблих і поранених від масованої атаки

До 11 осіб збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві в ніч на 20 серпня. Ще 33 людини постраждали, повідомили в ДСНС. Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах. На місці одного із влучань побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова, яка показала ситуацію наживо в телемарафоні “Єдиних новин”.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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