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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
23

У людей не було шансу врятуватись! Моторошні подробиці ударів по Києву і Прилуках

У людей не було шансу врятуватись! Моторошні подробиці ударів по Києву і Прилуках

У людей не було шансу врятуватись! Моторошні подробиці ударів по Києву і Прилуках

У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих внаслідок масованого удару російськими ракетами Х-101 по житловій багатоповерхівці зросла до 22 осіб, серед них - 5 дітей. Пошуково-рятувальна операція на руїнах тривала всю ніч. І зараз є стримані надії, що більше загиблих не буде, адже немає повідомлень, що хтось не виходить на зв’язок. А от у Києві ворожий дрон влучив у 12-поверхівку. Загинули двоє жінок — власниця квартири та 25-річна переселенка з Донеччини, яка шукала прихистку від війни. Сусiди розповідають про загиблих лише позитивні відгуки. Про все детально - на відео.  

Дата публікації
Кількість переглядів
23

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