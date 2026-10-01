ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
21

У Львові очепили цілу вулицю! Вирішальний день у справі про вбивство Фаріон!

У Львові очепили цілу вулицю! Вирішальний день у справі про вбивство Фаріон!

У Львові очепили цілу вулицю! Вирішальний день у справі про вбивство Фаріон!

У Львові сьогодні мають оголосити вирок В’ячеславу Зінченку — обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Шевченківський районний суд розглядав справу впродовж двох років, Зінченко був єдиним обвинуваченим. Біля будівлі суду сьогодні посилені заходи безпеки, чергують численні наряди правоохоронців. Наживо зі Львова — кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Вона стежить за перебігом засідання.    

Дата публікації
Кількість переглядів
21

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie