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У Львові очепили цілу вулицю! Вирішальний день у справі про вбивство Фаріон!
У Львові сьогодні мають оголосити вирок В’ячеславу Зінченку — обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Шевченківський районний суд розглядав справу впродовж двох років, Зінченко був єдиним обвинуваченим. Біля будівлі суду сьогодні посилені заходи безпеки, чергують численні наряди правоохоронців. Наживо зі Львова — кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Вона стежить за перебігом засідання.