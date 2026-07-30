У Львові шукають людей під завалами! У Києві вже відомо про загиблу! Наслідки масованої атаки

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Масована атака на Україну. Російські окупанти протягом ночі здійснили кілька хвиль пусків крилатих ракет із літаків стратегічної авіації та безпілотників по всій країні. Балістичної атаки зазнали Київ, Кривий Ріг та Дніпро. У столиці - тривога тривала близько 6-ти годин. У частині областей вона і досі. У Кривому Розі - шестеро загиблих, серед них - двоє дітей. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у столиці підтверджено загибель однієї людини. У Львові внаслідок ракетної атаки, пошкоджено дві багатоповерхівки. Наразі відомо про 5-х потерпілих, які потребують госпіталізації.Під завалами будинку на вулиці Патона залишаються люди.