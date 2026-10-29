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ТСН у соціальних мережах

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У парламенті Вірменії сталася масова бійка між депутатами провладної партії та опозиції

У парламенті Вірменії сталася масова бійка між депутатами провладної партії та опозиції

У парламенті Вірменії сталася масова бійка між депутатами провладної партії та опозиції

У парламенті Вірменії сталася бійка між депутатами правлячої партії «Громадянський договір» та опозицією. Сутичка почалася після образливих зауважень провладного депутата Тарона Чахояна на адресу опозиції та його словесної перепалки з головою фракції «Сильна Вірменія» Нареком Карапетяном. Під час бійки віцеспікер Ваагн Алексанян кинув стілець у бік опозиціонерів. Двоє депутатів від опозиції дістали серйозні травми. Охорона вивела з зали лише опозиціонерів, тоді як провладним депутатам дозволили залишитися. Спікер Рубен Рубінян спочатку відмовлявся оголошувати перерву, зробивши це лише після ескалації конфлікту.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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