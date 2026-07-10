У побитому соборі Лаври відбулася служба до її свята: вітати приїхали навіть з Афону

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Києво-Печерській Лаврі 975 років. Сьогодні в пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба, яка стала першою після цинічного ворожого обстрілу 15-го червня. Символічно, що ця служба за участі монахів святої гори Афон. Саме з цього монастиря майже тисячу років тому повернувся святий Антоній Печерський на рідну землю, викопав першу печеру і таким чином заснував Лавру. Зараз, ігумен афонського монастиря, архімандрит Варфоломій каже, що приїхав підтримати народ України і у його монастирі постійно моляться за Україну.