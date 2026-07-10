ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
9

У побитому соборі Лаври відбулася служба до її свята: вітати приїхали навіть з Афону

У побитому соборі Лаври відбулася служба до її свята: вітати приїхали навіть з Афону

У побитому соборі Лаври відбулася служба до її свята: вітати приїхали навіть з Афону

Києво-Печерській Лаврі 975 років. Сьогодні в пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба, яка стала першою після цинічного ворожого обстрілу 15-го червня. Символічно, що ця служба за участі монахів святої гори Афон. Саме з цього монастиря майже тисячу років тому повернувся святий Антоній Печерський на рідну землю, викопав першу печеру і таким чином заснував Лавру. Зараз, ігумен афонського монастиря, архімандрит Варфоломій каже, що приїхав підтримати народ України і у його монастирі постійно моляться за Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie