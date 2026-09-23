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ТСН у соціальних мережах

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У РФ горить Куйбишевський НПЗ та підпалено релейні шафи на залізниці

У РФ горить Куйбишевський НПЗ та підпалено релейні шафи на залізниці

У РФ горить Куйбишевський НПЗ та підпалено релейні шафи на залізниці

У промзоні Куйбишевського НПЗ у Самарській області, який атакували напередодні, 23 вересня знову спалахнула пожежа. Чи пов’язана вона з новими «прильотами», наразі невідомо. Супутникові знімки російської служби «Радио Свобода» показують, що горять паливні резервуари у східній частині підприємства. Також 23 вересня партизани «АТЕШ» заявили про виведення з ладу чотирьох релейних шаф на залізниці у Воронезькій області. Через цю ділянку росіяни перевозять військові вантажі для підрозділів на Лиманському напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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