У спортсменів слів бракує! Реакція на росіян на змаганнях: “Ми думали про бойкот”

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Поки українські стадіони палають від російських «Шахедів», світ приймає спортсменів країни-агресорки! Рівно 1 місяць минув відтоді, як Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про тимчасове скасування санкцій проти Росії та зняття рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у змаганнях найвищого рівня. Після липневого рішення МОК велика кількість міжнародних федерацій оперативно зняла або суттєво пом'якшила санкції проти Росії та Білорусі. Частина організацій повернула росіян до змагань іще до заяви МОК, а після 7 липня цей процес став масовим. Про те, чи є в України шанси домогтися заборони на російський прапор і гімн на головних турнірах світу та що для цього потрібно робити — Євген Гладун дізнавався.