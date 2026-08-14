У супермаркетах порожніють полиці! Дефіцит чи паніка? Запасатися продуктами і що буде восени?

Реклама

Мережею ширяться фото порожніх полиць у супермаркетах, що викликало справжній продуктовий переполох серед українців. Після нещодавніх російських ударів по великих логістичних центрах та складах у Києві та області, деякі товари дійсно зникли з прилавків. Чи є підстави для справжньої паніки, чи це лише тимчасові труднощі з доставкою? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова з’ясувала, чи загрожує країні реальний дефіцит, як аграрії працюють під загрозою обстрілів та що буде з цінами на базові продукти вже у вересні.