У Вишневому досі страшно! Ті, хто вижив у пекельну ніч, не стримують емоцій! Хто відповість за це?

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Кримінальну відповідальність та звільнення винних анонсував Президент Володимир Зеленський після пекельної ночі у Вишневому. Там через дорогу від приватного сектору було розташоване одне з підприємств «Укроборонпрому». Відтак після атаки росіян у ніч проти понеділка боєприпаси почали детонувати й розлітатися просто на будинки людей. Серед постраждалих від вибухів — щонайменше одинадцять родин залізничників. «Укрзалізниця» відкрила збір на першочергову допомогу. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії потерпілих.