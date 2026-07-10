ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
44

У Вишневому досі страшно! Ті, хто вижив у пекельну ніч, не стримують емоцій! Хто відповість за це?

У Вишневому досі страшно! Ті, хто вижив у пекельну ніч, не стримують емоцій! Хто відповість за це?

У Вишневому досі страшно! Ті, хто вижив у пекельну ніч, не стримують емоцій! Хто відповість за це?

Кримінальну відповідальність та звільнення винних анонсував Президент Володимир Зеленський після пекельної ночі у Вишневому. Там через дорогу від приватного сектору було розташоване одне з підприємств «Укроборонпрому». Відтак після атаки росіян у ніч проти понеділка боєприпаси почали детонувати й розлітатися просто на будинки людей. Серед постраждалих від вибухів — щонайменше одинадцять родин залізничників. «Укрзалізниця» відкрила збір на першочергову допомогу. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії потерпілих.

Дата публікації
Кількість переглядів
44

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie