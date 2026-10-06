ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
17

Удар під час вечері: у Запоріжжі безпілотник випалив квартири з людьми, є тяжкі поранені

Удар під час вечері: у Запоріжжі безпілотник випалив квартири з людьми, є тяжкі поранені

Удар під час вечері: у Запоріжжі безпілотник випалив квартири з людьми, є тяжкі поранені

Жахлива ніч у Запоріжжі: російський ударний дрон цілеспрямовано поцілив у житлову багатоповерхівку, влетівши просто в кухню однієї з квартир, коли родина сідала вечеряти. Спалахнула масштабна пожежа – люди намагалися врятуватися з палаючого під'їзду, а сусіди з вогнегасниками рятували палаючих мешканців. Серед заблокованих на верхніх поверхах опинилися діти. Загалом унаслідок удару по будинку поранення отримали 5 людей, один чоловік перебуває у тяжкому стані з опіками та вибуховою травмою. А вже під ранок ворог атакував авіабомбами запорізькі мости та склади, поціливши у цивільне авто. Усі подробиці трагедії, моторошні свідчення очевидців та ексклюзивні кадри з місця прильоту – дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.  

Дата публікації
Кількість переглядів
17

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie