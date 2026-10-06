Удар під час вечері: у Запоріжжі безпілотник випалив квартири з людьми, є тяжкі поранені

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Жахлива ніч у Запоріжжі: російський ударний дрон цілеспрямовано поцілив у житлову багатоповерхівку, влетівши просто в кухню однієї з квартир, коли родина сідала вечеряти. Спалахнула масштабна пожежа – люди намагалися врятуватися з палаючого під'їзду, а сусіди з вогнегасниками рятували палаючих мешканців. Серед заблокованих на верхніх поверхах опинилися діти. Загалом унаслідок удару по будинку поранення отримали 5 людей, один чоловік перебуває у тяжкому стані з опіками та вибуховою травмою. А вже під ранок ворог атакував авіабомбами запорізькі мости та склади, поціливши у цивільне авто. Усі подробиці трагедії, моторошні свідчення очевидців та ексклюзивні кадри з місця прильоту – дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.