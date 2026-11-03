ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
20

Удар по лікарні з інфарктними хворими! Нова страшна зброя вдарила по Харкову: наслідки атаки

Удар по лікарні з інфарктними хворими! Нова страшна зброя вдарила по Харкову: наслідки атаки

Удар по лікарні з інфарктними хворими! Нова страшна зброя вдарила по Харкову: наслідки атаки

Російські окупанти завдали чергового цинічного авіаудару по Харкову посеред ночі, коли місто спало. Ворожа керована авіабомба поцілила прямо в перехід між корпусами міської лікарні, де на той момент перебувало понад 200 важких і маломобільних пацієнтів – зокрема хворих після інфаркту. Вибуховою хвилею повибивало сотні вікон, пошкодило фасад, лабораторію та 10 сусідніх житлових багатоповерхівок. Загалом у місті постраждали 73 людини. Чому фахівці заявляють про використання нової модифікації авіабомби з реактивним двигуном, як медики в повній темряві рятували хворих та чому вціліле обладнання називають справжнім дивом – дивіться наживо у репортажі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
20

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie