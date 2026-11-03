Удар по лікарні з інфарктними хворими! Нова страшна зброя вдарила по Харкову: наслідки атаки

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Російські окупанти завдали чергового цинічного авіаудару по Харкову посеред ночі, коли місто спало. Ворожа керована авіабомба поцілила прямо в перехід між корпусами міської лікарні, де на той момент перебувало понад 200 важких і маломобільних пацієнтів – зокрема хворих після інфаркту. Вибуховою хвилею повибивало сотні вікон, пошкодило фасад, лабораторію та 10 сусідніх житлових багатоповерхівок. Загалом у місті постраждали 73 людини. Чому фахівці заявляють про використання нової модифікації авіабомби з реактивним двигуном, як медики в повній темряві рятували хворих та чому вціліле обладнання називають справжнім дивом – дивіться наживо у репортажі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.