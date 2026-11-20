Удар по мостах Києва, вибухи у Львові та несподівана заява Трампа: головні кадри дня

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Масований комбінований удар по Україні: Київ оговтується після нічної ракетної атаки, під ворожим вогнем опинилися об’єкти критичної інфраструктури та одразу кілька переправ через Дніпро – у столиці змінено рух ключовими мостами. Трагічні наслідки й у Львові: влучання по залізничній станції, житлових будинках та енергооб’єктах, є загиблі та поранені. Водночас у Берліні відбувся саміт "Коаліції охочих", де лідери обговорювали гарантії безпеки для України за участю представників США, а Дональд Трамп несподівано долучився до розмови телефоном. Які умови пропонують союзники, що відповів Володимир Зеленський на ідеї щодо 5-ї статті НАТО та як коментують наслідки ударів європейські дипломати – дивіться у ТСН.