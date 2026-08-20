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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
21

Удар по поліції Житомира! З’явилось відео влучання! Ексклюзивні подробиці від ТСН

Удар по поліції Житомира! З’явилось відео влучання! Ексклюзивні подробиці від ТСН

Удар по поліції Житомира! З’явилось відео влучання! Ексклюзивні подробиці від ТСН

Зросла кількість загиблих у Житомирі - їх уже троє, одна поранена людина померла у лікарні. Кількість потерпілих теж збільшилась - їх уже 53! Є постраждалі у тяжкому стані. Реактивними дронами росіяни обстріляли Житомир напередодні. Влучили у будівлю Головного управління Національної поліції, в якій були працівники та відвідувачі. У Мережі очевидці оприлюднили відео цинічного подвійного удару. Після вибуху спалахнули покрівля  та четвертий поверх. Пошкоджень зазнали і будівлі поруч. Під час тривоги більшість встигли сховатися в укриття, однак жертв уникнути не вдалося. На місці загинули двоє поліцейських. Сьогодні у Житомирі оголосили день жалоби.  

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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