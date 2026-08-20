Удар по поліції Житомира! З’явилось відео влучання! Ексклюзивні подробиці від ТСН

Реклама

Зросла кількість загиблих у Житомирі - їх уже троє, одна поранена людина померла у лікарні. Кількість потерпілих теж збільшилась - їх уже 53! Є постраждалі у тяжкому стані. Реактивними дронами росіяни обстріляли Житомир напередодні. Влучили у будівлю Головного управління Національної поліції, в якій були працівники та відвідувачі. У Мережі очевидці оприлюднили відео цинічного подвійного удару. Після вибуху спалахнули покрівля та четвертий поверх. Пошкоджень зазнали і будівлі поруч. Під час тривоги більшість встигли сховатися в укриття, однак жертв уникнути не вдалося. На місці загинули двоє поліцейських. Сьогодні у Житомирі оголосили день жалоби.