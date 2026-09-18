Удар по потягу з людьми! Залізниця запроваджує жорсткі зміни на час тривог: подробиці

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Ворожий удар по приміській електричці на Харківщині та нові правила безпеки від Укрзалізниці. Російські війська завдали цинічного удару поблизу залізничної платформи Липкуватівка, коли там перебували люди. Внаслідок атаки загинув 30-річний чоловік, ще 8 людей зазнали поранень, опіків та травм. Частина постраждалих не встигла відійти на безпечну відстань від платформи.

На тлі посилених атак на залізничну інфраструктуру уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог: введено "жовтий" та "червоний" рівні небезпеки, змінюється порядок посадки/висадки, а персонал забезпечать бронезахистом.

Чи зупинятимуть потяги під час дронових загроз, як захищені вокзали та чи загрожує Україні скасування окремих маршрутів – дивіться в ексклюзивному розборі із заступником директора "Укрзалізниці" Олександром Шевченком у ТСН.