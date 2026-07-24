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ТСН у соціальних мережах

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Удар по Путіну! Нафту заблоковано, 33 банки у бан! ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій!

Удар по Путіну! Нафту заблоковано, 33 банки у бан! ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій!

Удар по Путіну! Нафту заблоковано, 33 банки у бан! ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій!

ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, а США готують власний жорсткий законопроєкт. На тлі конфлікту в Ірані Євросоюз заморозив стелю цін на російську нафту на рівні $44,7, ударив по «тіньовому флоту», відключив від SWIFT ще 33 банки та вніс до чорних списків рекордні 218 позицій. Водночас у Сенаті США готують санкційну ініціативу з обмеженнями проти РФ та Ірану. Які поступки виторгували окремі країни ЄС та що саме увійшло до нового пакету обмежень — дивіться у матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
93

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