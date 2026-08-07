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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
54

Удар по ринку! Трамп відмовив Зеленському? | ТСН 12:00 7 СЕРПНЯ

Удар по ринку! Трамп відмовив Зеленському? | ТСН 12:00 7 СЕРПНЯ

Удар по ринку! Трамп відмовив Зеленському? | ТСН 12:00 7 СЕРПНЯ

Дивіться ТСН о 12.00 від 7 серпня 2026 року: наслідки масованої нічної атаки 147 дронами та кривавого удару по ринку в Білопіллі. Дізнайтеся деталі резонансної відповіді Дональда Трампа на запит України щодо ракет-перехоплювачів, подробиці візиту Володимира Зеленського до Сербії та оперативні дані про пожежі на складах у Росії. Також у випуску: викриття корупції в податковій, арсенал зброї у квартирі ексконтрактника та зворушлива історія порятунку пса Грута з-під завалів.

Дата публікації
Кількість переглядів
54

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