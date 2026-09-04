Удар по СБУ в центрі Києва: ТСН наживо з місця вибуху з-під Софії Київської

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Посеред дня російські окупанти атакували центр Києва реактивним дроном типу "Шахед", поціливши безпосередньо в будівлю СБУ. За інформацією президента Зеленського, ворог намагався вдарити по кабінету керівника служби Олександра Поклада, проте він не постраждав. Внаслідок вибуху в Шевченківському районі наразі відомо про сімох потерпілих та значні пошкодження навколишніх будівель, зокрема національного заповідника "Софія Київська". На місці події працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун, який розкаже про масштаби руйнувань та стан людей.