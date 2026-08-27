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ТСН у соціальних мережах

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Удар по ТРЦ: 14 дітей у лікарнях, за життя найтяжчих борються у Дніпрі

Удар по ТРЦ: 14 дітей у лікарнях, за життя найтяжчих борються у Дніпрі

Удар по ТРЦ: 14 дітей у лікарнях, за життя найтяжчих борються у Дніпрі

У лікарнях досі перебувають 48 людей, які постраждали від цинічного удару російських безпілотників по торговельному центру в Кривому Розі. Серед госпіталізованих — 14 дітей. Стан п'ятьох пацієнтів, зокрема двох дітей, медики оцінюють як тяжкий; наразі за їхні життя борються найкращі спеціалісти у Дніпрі. Нагадаємо, ворог атакував місто двома хвилями, забравши життя 16 людей. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська дізнавалася останні прогнози лікарів та стан тих, хто вижив у цьому пеклі.  

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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