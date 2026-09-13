Удар впритул до Польщі: вибух за 2 км від кордону! Перша реакція ЄС

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Палає локомотив, а пасажири поспіхом залишають небезпечну зону: ці моторошні кадри зі станції Ягодин з'явилися сьогодні вранці. Росіяни масовано б'ють по українській залізниці, утім Ягодин — перша станція під ударом, розташована впритул до польського кордону. Ба більше: приблизно в цей час на кордоні перебував і спецпотяг, яким із Києва поверталася низка європейських політиків. Радники з безпеки лідерів держав, депутати німецького Бундестагу, дипломати, а також експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Чому саме зараз Росія перенесла ракетні удари до західних рубежів України та якою є реакція Європи, зокрема Польщі? Перші факти, коментарі й висновки зібрала спеціальна кореспондентка «ТСН.Тижня» Наталя Ярмола.