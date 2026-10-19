Ударна хвиля трощила все! Попередження про балістику не було!

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Одна людина загинула, 10 постраждали — це наслідки вечірньої та ранкової атак росіян на Київ. Епіцентром атаки ворога стали Дніпровський, Деснянський та Солом’янський райони столиці. Побило 8 багатоповерхових будинків, фітнес-клуб, медичний заклад, супермаркет, дві АЗС, школу, спорткомплекс, станцію метрополітену, медичний заклад, складські приміщення.КОреспонденти ТСН побували на місцях і показали ситуацію.