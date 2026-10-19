ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
30

Ударна хвиля трощила все! Попередження про балістику не було!

Ударна хвиля трощила все! Попередження про балістику не було!

Ударна хвиля трощила все! Попередження про балістику не було!

Одна людина загинула, 10 постраждали — це наслідки вечірньої та ранкової атак росіян на Київ. Епіцентром атаки ворога стали Дніпровський, Деснянський та Солом’янський райони столиці. Побило 8 багатоповерхових будинків, фітнес-клуб, медичний заклад, супермаркет, дві АЗС, школу, спорткомплекс, станцію метрополітену, медичний заклад, складські приміщення.КОреспонденти ТСН побували на місцях і показали ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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