Удари по АЗС у Києві! Дрони атакували столицю: є загиблі та багато поранених! Кадри наслідків

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Масована та підступна атака дронів на Київ: Росія цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі столиці. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще понад десяток дістали поранення, серед госпіталізованих є потерпілі у тяжкому стані. Ворожі безпілотники атакували АЗС "Укрнафти", житлову 9-поверхівку в Дніпровському районі, де зайнялася масштабна пожежа з 1-го по 5-й поверхи, а також пошкодили офіс компанії "Київстар" на Подолі та об'єкти на Оболоні. На місцях прильотів працюють рятувальники, лікарі та розгорнуто штаби допомоги. Ексклюзивний репортаж кореспондентки ТСН Неллі Ковальської безпосередньо зі зруйнованої заправки – дивіться всі подробиці у відео.