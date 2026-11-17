Удари по мостах у Києві та атака на Дніпро! Транспортний колапс і поранені

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Росія завдала масованих ударів по столиці та Дніпропетровщині. У Києві під прицілом опинилися ключові транспортні переправи через Дніпро – пошкоджено Північний та Південний мости, обірвано ванти, зафіксовано пошкодження теплових магістралей і знеструмлення у низці районів. Столицю скували затори, тисячі людей годинами долають шлях між берегами. Водночас у Дніпрі внаслідок влучань ракет і дронів по приватному сектору та підприємствах постраждали щонайменше 10 людей, зруйновано та пошкоджено десятки будинків. Журналісти ТСН інспектують ситуацію в Києві та розповідають про масштаби руйнувань у Дніпрі.