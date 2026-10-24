Україна переходить на зимовий час! Чому закон ухвалили, але стрілки знову крутять?

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Уже цієї ночі Україна знову переводить стрілки годинника на годину назад, переходячи на зимовий час. О 4.00 ранку стрілки перестрибнуть на 3.00, даруючи нам додаткову годину сну, але водночас створюючи серйозне навантаження на організм. Чому медики б'ють на сполох через стрибки тиску та зростання кількості ДТП? Чи справді це переведення мало стати останнім в історії країни, чому Верховна Рада підтримала відмову від сезонного часу, але закон досі не підписаний президентом? Усі подробиці запеклих дискусій, часових поясів та геополітичних суперечок дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.