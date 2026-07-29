Український футбол розділила палка суперечка? що відбувається?

Реклама

Палка суперечка в українському футболі ще до початку нового сезону! Про те - скільки іноземців можуть грати в команді Прем'єр-ліги. За новими правилами, один легіонер, якщо в нього є паспорт Євросоюзу, вже не вважатиметься іноземцем. А отже - для його команди кількість дозволених гравців з-за кордону зросте із семи, як було раніше, до восьми. Чому така новація вже обурила багато команд? І про які загрози для українського футболу кажуть його противники? Далі в сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.