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ТСН у соціальних мережах

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118

Український футбол розділила палка суперечка? що відбувається?

Український футбол розділила палка суперечка? що відбувається?

Український футбол розділила палка суперечка? що відбувається?

Палка суперечка в українському футболі ще до початку нового сезону! Про те - скільки іноземців можуть грати в команді Прем'єр-ліги. За новими правилами, один легіонер, якщо в нього є паспорт Євросоюзу, вже не вважатиметься іноземцем. А отже - для його команди кількість дозволених гравців з-за кордону зросте із семи, як було раніше, до восьми. Чому така новація вже обурила багато команд? І про які загрози для українського футболу кажуть його противники? Далі в сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.

Дата публікації
Кількість переглядів
118

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