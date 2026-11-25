Українці гинули ледь не цілий день від російських ударів! Наслідки бачила ТСН

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Під ударом росіян - були Київ та область. У Шевченківському районі столиці уламки російського дрона пошкодили житлову 16-поверхівку. А на Київщині у Білій Церкві через обстріл загинув 52-річний чоловік. 5 людей, серед них дитина поранені у Запоріжжі внаслідок атаки Космічного району. По ньому росіяни вдарили надвечір. А зранку били з реактивної системи залпового вогню по житловому кварталу..Черговий удар росіян по цивільних на Харківщині. Там ворожий дрон поцілив у пасажирський автобус. Загинув 50-річний чоловік, ще семеро потерпілих. А у Лозовій після удару Шахеда поранень зазнали 5 цивільних. Крім того, ввечері ворожий безпілотник атакував Мерефу, там теж постраждалі. Ворог масовано атакував ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Від ранку росіяни гатять по Малинській громаді на Житомирщині. По Слов'янську вдень окупанти запустили ФАБи-500 - один загиблий. П’ятеро людей постраждали через російську атаку Волині. По Ковельській громаді вороги били реактивними Шахедами. Внаслідок ворожого удару палали вантажівки та легковики. Пожежі приборкували понад пів сотні рятувальників.