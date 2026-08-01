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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
62

Українці шокували весь світ! Так Patriot ще ніхто не використовував!

Українці шокували весь світ! Так Patriot ще ніхто не використовував!

Українці шокували весь світ! Так Patriot ще ніхто не використовував!

Сьогоднішній нічний обстріл Києва вкотре засвідчив, наскільки ми критично потребуємо захисту від балістики. Єдине, що може його забезпечити, — це системи Patriot. Але запаси ракет до них вичерпані. Завтра — День Повітряних сил. Напередодні свята кореспондентові ТСН Андрію Цаплієнку вдалося потрапити на позицію систем Patriot і зустрітися практично з усім командуванням захисників неба. І зенітники, і пілоти обіцяють гарантовано захистити наші міста від російських ракет — якщо від партнерів нарешті надійдуть життєво необхідні боєприпаси.

Дата публікації
Кількість переглядів
62

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