Українці шокували весь світ! Так Patriot ще ніхто не використовував!

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Сьогоднішній нічний обстріл Києва вкотре засвідчив, наскільки ми критично потребуємо захисту від балістики. Єдине, що може його забезпечити, — це системи Patriot. Але запаси ракет до них вичерпані. Завтра — День Повітряних сил. Напередодні свята кореспондентові ТСН Андрію Цаплієнку вдалося потрапити на позицію систем Patriot і зустрітися практично з усім командуванням захисників неба. І зенітники, і пілоти обіцяють гарантовано захистити наші міста від російських ракет — якщо від партнерів нарешті надійдуть життєво необхідні боєприпаси.