ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
18

Уламки вбили людей, коли місто спало! П'ята доба терору! ТСН з місця трагедії

Уламки вбили людей, коли місто спало! П'ята доба терору! ТСН з місця трагедії

Уламки вбили людей, коли місто спало! П'ята доба терору! ТСН з місця трагедії

В Одесі триває п'ята доба безперервного російського терору. Внаслідок ранкового масованого удару ракетами та дронами загинуло троє людей: жінка, яка йшла до моря, робітник на фасаді будинку та ще один перехожий. Понад тисячу вікон вибито в житлових кварталах, зруйновано котельню, пошкоджено будівлю суду та газову трубу. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук поспілкувався з одеситами, які дивом вижили в епіцентрі вибуху, та зафіксував наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie