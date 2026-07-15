Уламки вбили людей, коли місто спало! П'ята доба терору! ТСН з місця трагедії

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В Одесі триває п'ята доба безперервного російського терору. Внаслідок ранкового масованого удару ракетами та дронами загинуло троє людей: жінка, яка йшла до моря, робітник на фасаді будинку та ще один перехожий. Понад тисячу вікон вибито в житлових кварталах, зруйновано котельню, пошкоджено будівлю суду та газову трубу. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук поспілкувався з одеситами, які дивом вижили в епіцентрі вибуху, та зафіксував наслідки чергового воєнного злочину Росії.