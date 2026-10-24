Улюблена пара мільйонів повертається: що приховує новий сезон "Парочки слідчих"

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Чи зізнаються нарешті у своїх почуттях та чи будуть разом слідча Софія та судмедексперт Паша? Улюблена пара українського детективу повертається на телеекрани. На героїв третього сезону «Парочки слідчих» чекають нові заплутані справи, несподівані сюжетні повороти та виклики, які перевернуть звичне життя відділку, а до акторського складу приєднаються відомі зірки. Чим дивуватиме продовження популярного серіалу — розкаже кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська, яка побувала на знімальному майданчику.