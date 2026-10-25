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ТСН у соціальних мережах

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Унікальні кадри спецоперації ЗСУ під землею! Бійці розповіли Загородному всі деталі!

Унікальні кадри спецоперації ЗСУ під землею! Бійці розповіли Загородному всі деталі!

Унікальні кадри спецоперації ЗСУ під землею! Бійці розповіли Загородному всі деталі!

15-ть кілометрів штурму під землею! Українські воїни з корпусу "Хартія" - зробили майже неможливе. Контратакували ворога в газовій трубі поблизу Куп'янська! В цій же трубі  діаметром лише метр наші бійці не тільки пересувалися, але навіть вели бойові дії. Знищували і брали ворожих піхотинців у полон! Цю операцію вже назвали унікальною. І вже можна підбити підсумки масштабної  операції "Вівальді". 277-м квадратних кілометрів звільненої території! 16-ть звільнених сіл. Це найбільш успішна військова  операція цього року і найбільш технологічна. Лише зараз військові розказали кореспонденту ТСН Олександру Загородному, як вдалося обдурити ворога.  

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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