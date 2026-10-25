Унікальні кадри спецоперації ЗСУ під землею! Бійці розповіли Загородному всі деталі!

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15-ть кілометрів штурму під землею! Українські воїни з корпусу "Хартія" - зробили майже неможливе. Контратакували ворога в газовій трубі поблизу Куп'янська! В цій же трубі діаметром лише метр наші бійці не тільки пересувалися, але навіть вели бойові дії. Знищували і брали ворожих піхотинців у полон! Цю операцію вже назвали унікальною. І вже можна підбити підсумки масштабної операції "Вівальді". 277-м квадратних кілометрів звільненої території! 16-ть звільнених сіл. Це найбільш успішна військова операція цього року і найбільш технологічна. Лише зараз військові розказали кореспонденту ТСН Олександру Загородному, як вдалося обдурити ворога.