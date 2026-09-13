Уперше в історії! Наші дрони пролетіли 3000 КМ! Вгатили по «газовому серцю» Кремля

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Ще один вагомий аргумент для примусу Москви до миру забезпечили наші оператори дронів: українські безпілотники зробили те, що донедавна здавалося неможливим. Залетіли за полярне коло — у надглибокий тил ворога — та підпалили найбільший газоконденсатний завод Росії. Це сталося впритул до місця, де схована смерть кремлівського Кощія — так званого «Ямальського хреста». Стратегічного трубопровідного вузла, де сходяться майже всі газогони країни-агресорки. Усі подробиці зухвалої атаки знає Оксана Радіонова.