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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
4

Уперше за 14 сезонів “Голосу країни”: як шоу допоможе воїнам, що втратили слух

Уперше за 14 сезонів “Голосу країни”: як шоу допоможе воїнам, що втратили слух

Уперше за 14 сезонів “Голосу країни”: як шоу допоможе воїнам, що втратили слух

Почути голос своєї дитини, коханої людини чи мами — після поранення для багатьох захисників це стає мрією. Аби допомогти її здійснити, об'єдналися «Голос країни» та благодійний фонд «Півник». Разом вони збирають кошти на операції з відновлення слуху військових. З нами — Олена Комар, голова благодійного фонду «Півник», та Юрій Горбунов, ведучий «Голосу країни».

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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