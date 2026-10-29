Уперше за 14 сезонів “Голосу країни”: як шоу допоможе воїнам, що втратили слух

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Почути голос своєї дитини, коханої людини чи мами — після поранення для багатьох захисників це стає мрією. Аби допомогти її здійснити, об'єдналися «Голос країни» та благодійний фонд «Півник». Разом вони збирають кошти на операції з відновлення слуху військових. З нами — Олена Комар, голова благодійного фонду «Півник», та Юрій Горбунов, ведучий «Голосу країни».