- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 6
Уражено Ту-95МС та ТОП-НПЗ у РФ! Нічне пекло в регіонах |ТСН 14:00 28 серпня
Новини України та світу станом на 14 дня п’ятниці, 28 серпня 2026 року, в огляді ТСН.
- Столиця паралізована: рекордні за тривалістю повітряні тривоги зупинили рух громадського транспорту та потягів.
- Київщина другу добу поспіль під російськими ударами: одна людина загинула, двоє поранені, пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних та 3 багатоквартирні будинки, півтора десятка машин вигоріли вщент.
- Через постійні російські обстріли можуть бути розширені райони обов’язкової евакуації родин із дітьми у Слов’янську на Донеччині.
- Двічі за вечір росіяни атакували Зміїв на Харківщині: одна людина загинула, двоє поранені.
- Росіяни знищили третій і останній будівельний гіпермаркет у Запоріжжі: дрон влучив прямісінько в будівлю, зайнялося на площі близько 2 000 квадратних метрів, відомо про чотирьох постраждалих.
- Дроновий терор на Донеччині: у Малотаранівці російський FPV-дрон вбив чоловіка на велосипеді, у Краматорську безпілотники атакували автівки, поранені троє людей.
- Двоє загиблих на Дніпропетровщині: КАБами росіяни вдарили по Синельниківському району, вбили чоловіка та жінку, понівечено приватні будинки й авто.
- Авіаудар по Сумах: загинув чоловік у вантажівці, з-під завалів розтрощеного приватного будинку надзвичайники врятували двох людей, загалом поранені семеро містян.
- У Запоріжжі повністю знищено лікеро-горілчаний завод: після влучань чотирьох «Шахедів» пожежа тривала понад три години.
- СБУ уразила ракетоносій Ту-95МС на аеродромі «Енгельс-2».
- Ярославський НПЗ у вогні: завод входить до п'ятірки найбільших в РФ, виробляє бензин, дизель, авіаційний гас та паливо для реактивних двигунів.
- «Ахіллес» поцілив у «Міллерово»: бійці 429-ї ОБрБС знищили російську РЛС «Небо-У», яка коштувала близько 100 мільйонів доларів і виявляла наші повітряні цілі.
- Пішов на перший бойовий вихід, потрапив у полон, відбився і втік: історія прикордонника Пеле, якого побратими вважали загиблим.
- Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56 людей, триває рятувально-пошукова операція.
- 24-річна росіянка заклала бомбу в автівку і полетіла до Туреччини: подробиці вбивства підполковника армії РФ у військовому містечку в Санкт-Петербурзі.
- Капітальний ремонт головного корпусу дитячої лікарні «Охматдит» завершено: скільки це коштувало і що далі?
- На Говерлу — у спеціальному кріслі: дівчина з ДЦП здолала підйом на двотисячник і втілила свою мрію.