Уражено Ту-95МС та ТОП-НПЗ у РФ! Нічне пекло в регіонах |ТСН 14:00 28 серпня

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Новини України та світу станом на 14 дня п’ятниці, 28 серпня 2026 року, в огляді ТСН.

- Столиця паралізована: рекордні за тривалістю повітряні тривоги зупинили рух громадського транспорту та потягів.

- Київщина другу добу поспіль під російськими ударами: одна людина загинула, двоє поранені, пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних та 3 багатоквартирні будинки, півтора десятка машин вигоріли вщент.

- Через постійні російські обстріли можуть бути розширені райони обов’язкової евакуації родин із дітьми у Слов’янську на Донеччині.

- Двічі за вечір росіяни атакували Зміїв на Харківщині: одна людина загинула, двоє поранені.

- Росіяни знищили третій і останній будівельний гіпермаркет у Запоріжжі: дрон влучив прямісінько в будівлю, зайнялося на площі близько 2 000 квадратних метрів, відомо про чотирьох постраждалих.

- Дроновий терор на Донеччині: у Малотаранівці російський FPV-дрон вбив чоловіка на велосипеді, у Краматорську безпілотники атакували автівки, поранені троє людей.

- Двоє загиблих на Дніпропетровщині: КАБами росіяни вдарили по Синельниківському району, вбили чоловіка та жінку, понівечено приватні будинки й авто.

- Авіаудар по Сумах: загинув чоловік у вантажівці, з-під завалів розтрощеного приватного будинку надзвичайники врятували двох людей, загалом поранені семеро містян.

- У Запоріжжі повністю знищено лікеро-горілчаний завод: після влучань чотирьох «Шахедів» пожежа тривала понад три години.

- СБУ уразила ракетоносій Ту-95МС на аеродромі «Енгельс-2».

- Ярославський НПЗ у вогні: завод входить до п'ятірки найбільших в РФ, виробляє бензин, дизель, авіаційний гас та паливо для реактивних двигунів.

- «Ахіллес» поцілив у «Міллерово»: бійці 429-ї ОБрБС знищили російську РЛС «Небо-У», яка коштувала близько 100 мільйонів доларів і виявляла наші повітряні цілі.

- Пішов на перший бойовий вихід, потрапив у полон, відбився і втік: історія прикордонника Пеле, якого побратими вважали загиблим.

- Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56 людей, триває рятувально-пошукова операція.

- 24-річна росіянка заклала бомбу в автівку і полетіла до Туреччини: подробиці вбивства підполковника армії РФ у військовому містечку в Санкт-Петербурзі.

- Капітальний ремонт головного корпусу дитячої лікарні «Охматдит» завершено: скільки це коштувало і що далі?

- На Говерлу — у спеціальному кріслі: дівчина з ДЦП здолала підйом на двотисячник і втілила свою мрію.