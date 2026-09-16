Урсула фон дер Ляєн ошелешила всіх: Patriot для України, аналог НАТО для ЄС та новий статус Канади

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Євросоюз готує безпрецедентну відповідь на російську агресію та гібридні загрози! Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в Європарламенті зі щорічним посланням про стан справ у ЄС, де понад 20 разів згадала Україну та оголосила про потужні кроки на підтримку нашої держави перед найсуворішою воєнною зимою. 🔹 Закупівля ракет для Patriot: ЄС уперше погодив фінансування американських перехоплювачів, а дипломати працюють над схемою тимчасової позики ракет від союзників. 🔹 Європейський аналог 4-ї статті НАТО: Брюссель ініціює створення Європейської ради безпеки та механізму обов'язкових консультацій за участю України, Великої Британії, Канади та Норвегії. 🔹 Гібридні загрози РФ: чому Європа переходить від слів до жорстких спільних дій у протидії диверсіям і атакам дронів. 📌 Усі подробиці історичної промови – у спеціальному репортажі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.