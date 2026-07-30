Усе про масовану атаку: Росія вбила цілу родину на Криворіжжі, у Львові потрощені будинки

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Жахлива ніч на Дніпропетровщині та у Львові: російські терористи поцілили балістикою просто у житлові будинки. У селі Радушне ворожий "Іскандер" вщент зруйнував оселю, поховавши під завалами цілу родину – батьків, дітей та півторарічного онука. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих та багатьох поранених. Водночас у Львові понад 30 людей постраждали від масованого ракетного обстрілу, де вибуховою хвилею та прямими влучаннями понівечено десятки багатоповерхівок, шкіл та автівок. Подробиці з місць трагедії дивіться у ТСН.