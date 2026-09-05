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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
30

Уся правда про удар по кабінету голови СБУ! Хто навів реактивний Шахед?!

Уся правда про удар по кабінету голови СБУ! Хто навів реактивний Шахед?!

Уся правда про удар по кабінету голови СБУ! Хто навів реактивний Шахед?!

Реактивний «Шахед» посеред дня в центрі столиці. Черговий зухвалий злочин росіян: ворожий безпілотник поцілив у будівлю СБУ за кілька десятків метрів від Національного заповідника «Софія Київська». 12 людей постраждали, дев'ятьох госпіталізували, двоє з них — у важкому стані. Удар спрямували просто в кабінет очільника Служби безпеки, повідомив президент. Вибухова хвиля частково пошкодила і приміщення заповідника поруч, на вулиці Володимирській. На місці події працював кореспондент ТСН Євген Гладун.

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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