Уся правда про удар по кабінету голови СБУ! Хто навів реактивний Шахед?!

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Реактивний «Шахед» посеред дня в центрі столиці. Черговий зухвалий злочин росіян: ворожий безпілотник поцілив у будівлю СБУ за кілька десятків метрів від Національного заповідника «Софія Київська». 12 людей постраждали, дев'ятьох госпіталізували, двоє з них — у важкому стані. Удар спрямували просто в кабінет очільника Служби безпеки, повідомив президент. Вибухова хвиля частково пошкодила і приміщення заповідника поруч, на вулиці Володимирській. На місці події працював кореспондент ТСН Євген Гладун.