Усиновлення-2026: чому діти залишаються в інтернатах, попри черги з охочих стати батьками

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В Україні сьогодні відзначають День усиновлення: від минулого року нові родини знайшли понад півтори тисячі сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас на обліку залишаються понад 14 тисяч вихованців, а охочі прийняти дитину в сім'ю шикуються в черги. Чому виникає цей дисбаланс, як усиновити дитину у 2026 році та чи стала процедура простішою і швидшою — тему досліджувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.