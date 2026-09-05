Увага! Нові правила для електросамокатів! За що можуть оштрафувати?!

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Небезпечні електросамокати: Київ разом зі Львовом та Одесою лідирує за кількістю дорожньо-транспортних пригод за їхньої участі. Столичні суди вже розглянули близько тисячі таких справ. Майже половина потерпілих у цих аваріях — діти та підлітки. У багатьох містах уже діють локальні обмеження: в Івано-Франківську рух електросамокатів заборонили в центрі, в Одесі — уздовж Траси здоров’я, а в Хмельницькому — в парках і скверах. Натомість на загальнодержавному рівні готують законопроєкт, який має остаточно врегулювати цей ринок та убезпечити пішоходів і водіїв. Сергій Деркач, перший заступник міністра розвитку громад та територій України, в ефірі ТСН розповів деталі.