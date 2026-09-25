Уже десятки постраждалих у Києві! РФ готує напад на Литву? | ТСН 14:00 новини 25 вересня

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Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за п’ятницю, 25 вересня 2026 року:

- 14-ти річний хлопець загинув через російський удар по Печерському району Києва. Кількість постраждалих зросла до 20-ти людей.

- 42 постраждалих внаслідок російських атак залишаються у лікарнях Запоріжжя. Деяких з них медики рятують з червня 2026 року.

- Дедалі частіше ворог атакує Харків реактивними безпілотниками. Як сили ППО тримають небо і про що просять цивільних — репортаж кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

- Двом жителям Запоріжжя, які виправдовували російську агресію, повідомили про підозру. Один з них - інженер підприємства критичної інфраструктури. Інша — фельдшерка приватної клініки.

- Чорний дим над нафтопереробним заводом у Пермі. Масштабна пожежа спалахнула після атаки безпілотників. Пошкоджено установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

- Анонс "нової СВО" від російських пропагандистів — "Ріа Новості" оприлюднили статтю, де новою ціллю агресії назвали Литву.

- Стубб просить Маска допомогти Україні завдати ударів по пускових установках ракет у росії. Президент Фінляндії звернувся до бізнесмена з проханням збільшити покриття супутникового інтернету для нашої держави.

- В Україні зупиняє роботу найбільше металургійне підприємство країни - після чотирьох ракетних ударів ворога.

- Дональд Трамп та Сі Цзінпін під час переговорів у Білому домі торкнулися теми війни росії проти України. Раніше Трампа про це просив Зеленський. Про що говорили політики?

- «Ігри сильних духом»! Майже півтори сотні ветеранів та ветеранок з України, США, Ірландії, Естоніі та Бахрейну змагаються за звання найсильніших в австрійському Земмерінгу.