Уже й рідне село Кучми евакуйовують! Репортаж з вогняного прикордоння Чернігівщини

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Російські окупанти перетворюють життя на прикордонні Чернігівщини на справжнє пекло, прицільно обстрілюючи цивільну інфраструктуру та спалюючи врожаї пшениці. Через постійну загрозу оголошено обов'язкову евакуацію з 10-кілометрової зони, куди потрапило і рідне село експрезидента Леоніда Кучми – Чайкине. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта відправилася на саму межу з ворогом, щоб побачити, як люди виживають під атаками дронів, чому дехто досі відмовляється залишати домівки та в яких умовах облаштовуються ті, хто вже наважився на переїзд.