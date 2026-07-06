В дім журналістки ТСН прилетіла ракета! Ексклюзивні подробиці з місць влучань в Києві і області!

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Уже 15 загиблих і понад 70 потерпілих у столиці. Завтрашній день у Києві оголосили днем жалоби. Пошкоджень і руйнувань зазнали десятки житлових будинків у Подільському, Голосіївському, Оболонському районах. У Дарницькому — ракета влучила у двір між будинками. А у Подільському — вдарила просто у житлову багатоповерхівку. Саме в цьому будинку розташована квартира наших колег — кореспондентки ТСН Катерини Федорченко та комунікаційниці «Медіацентру Україна» Світлани Чепуренко. Побитим містом проїхався наш кореспондент Олександр Романюк, він розповість усі деталі. А от шестеро загиблих на Київщині. У Вишневому ракетний удар знищив майже п’ять вулиць. Водночас через сильне задимлення — якість повітря погіршилася у 5 разів. Жителів закликають не відчиняти вікон і дотримуватися рекомендацій фахівців. Наслідки атаки у Вишневому — бачила кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.