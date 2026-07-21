В Івано-Франківську блогерки ганяли містом під російську музику

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В Івано-Франківську спалахнув скандал через відео з нічною поїздкою автомобілем під російську музику. У Мережі розкритикували блогерок __susanna__7 та ja___guar і закликали поліцію зреагувати. Згодом ja___guar вибачилася за репост відео, пояснивши, що музика лунала не в її авто і вона не підспівувала. Частина користувачів засудила дівчат, проте знайшлися і ті, хто став на їхній захист, заявивши про волонтерську допомогу військовим.